Общество⁠,
В Люберцах полиция разыскивает курьеров, перевозивших детей в сумках

Полиция в Люберцах проверяет информацию о курьерах, которые перевозили малолетних детей на скутерах в термосумках для доставки еды. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Московской области.

Запись с камер видеонаблюдения у торгового центра «Выходной» в Люберцах опубликовал телеграм-канал «112». На записи видно, как мужчина в желтой форме сервиса доставки еды и продуктов подъезжает на скутере к торговому центру. Из термосумки, которая была закреплена на багажнике электровелосипеда, он достает маленького ребенка. Следом подъезжает еще один мужчина и вынимает из такой же сумки девочку.

В полиции уточнили, что заявлений по данному факту не поступало. «Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личностей правонарушителей, действиям которых будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

19 декабря Совет Федерации одобрил закон о повышении штрафов за перевозку детей без использования автокресел и специальных удерживающих устройств. Штраф для водителей увеличивается с 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — с 25 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — с 100 тыс. до 200 тыс. рублей. А для самозанятых таксистов штраф за перевозку детей без автокресла увеличили не до 5 тыс. рублей, а до 50 тыс. рублей.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Анастасия Карева
курьер перевозка Дети Люберцы
