Политика
0

В Германии выдали ордер на арест украинца по делу о почтовых диверсиях

В Германии выдали ордер на арест гражданина Украины Евгения Б., подозреваемого в шпионаже с целью саботажа. По версии следствия, он причастен к подготовке отправки из Германии на Украину посылок со взрывчатыми устройствами
Фото: Arne Dedert / dpa / Global Look Press
Фото: Arne Dedert / dpa / Global Look Press

Следователь Федерального суда Германии выдал ордер на арест гражданина Украины. Его подозревают в шпионаже с целью саботажа, следует из данных, опубликованных на сайте Генеральной прокуратуры ФРГ.

Речь идет о Евгении Б. Его ранее задержали в Швейцарии, после чего передали немецким властям. Украинец, как сообщает Zeit, является одним из трех фигурантов, подозреваемых в подготовке диверсий. Группа планировала отправлять из Германии на Украину почтовые посылки со взрывчаткой. Устройства должны были сдетонировать во время транспортировки.

Одного из фигурантов, как отмечает издание, подозревают в том, что он в конце марта отправил из Кёльна на Украину две тестовые посылки, в которых находились в том числе GPS-трекеры. Устройства предназначались для отслеживания маршрута почтовых отправлений. По версии следствия, отправка тестовых посылок была осуществлена по поручению Евгения Б.

Польские власти предъявили украинцу обвинение в содействии диверсиям
Политика
Фото:KPRM / Handout / Reuters

О задержании подозреваемых немецкая Федеральная прокуратура сообщила в мае. Тогда же она уточнила, что все трое — украинцы. Помимо подготовки к взрывам они, по данным ведомства, готовились совершить «поджог при отягчающих обстоятельствах». Следствие утверждает, что украинцы «выразили готовность» к диверсиям, действуя, предположительно, по заданию России.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

