Захарова пошутила, что российские волки могут попасть под санкции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикации о нападениях волков на лапландских оленей, допустив, что под санкции могут попасть и хищники. Такое заявление она сделала в своем телеграм-канале.
«Теперь под санкции, видимо, попадут российские волки, которые кошмарят, как полагают журналисты CNN и финские эксперты, лапландских оленей», — написала Захарова.
Она также добавила: «Тот, кому Санта не принесет подарок, должен четко усвоить — виноваты русские, пусть даже волки. Может, это западная зооместь за подсвинков?»
Ранее CNN сообщил, что в 2025 году волки убили более 1900 северных оленей в лесных районах Финляндии. На этом фоне в стране получила распространение версия, согласно которой рост численности хищников связан с их миграцией из приграничной России.
Как сообщал телеканал, финский Институт природных ресурсов за последние десять лет проанализировал тысячи образцов ДНК волков, собранных по всей стране. Ученые зафиксировали резкий рост числа особей с ДНК-маркерами, которые ранее не встречались в Финляндии. Это позволило исследователям предположить, что часть волков могла прийти из России.
«Главная подсказка здесь в том, что охота на волков с российской стороны сократилась. До [конфликта с Украиной] она была очень и очень интенсивной. И за каждого волка выплачивались хорошие вознаграждения», — сообщила старший научный сотрудник Катя Холмала, руководящая сбором волчьих ДНК.
