Политика
0

Аэропорт Калуги приостановил полеты

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Росавиация заявила о готовности к запуску всех закрытых аэропортов России
Политика
Фото:Роман Пименов / ТАСС

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. В последний раз калужская авиагавань приостанавливала прием и отправку рейсов в ночь на 19 декабря. Ограничения действовали тогда менее трех часов.

