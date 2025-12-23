Аэропорт Калуги приостановил полеты

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. В последний раз калужская авиагавань приостанавливала прием и отправку рейсов в ночь на 19 декабря. Ограничения действовали тогда менее трех часов.