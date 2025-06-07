В Финляндии пропалестинские активисты облили краской здание Минобороны

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В Хельсинки активисты пропалестинской группы Palestine Action облили розовой краской фасад здания Министерства обороны Финляндии, сообщает Yle.

Полиция получила сообщение об акции в ночь на 7 июня. Охранник, сообщивший об инциденте, рассказал, как мужчина и женщина покидали место происшествия. Подозреваемых пока не нашли. Дело расследуется как особо тяжкое причинение вреда имуществу.

Уборка остается обязанностью владельца недвижимости, пояснил телерадиовещатель. Работы начнутся в понедельник, сообщили в военном ведомстве.

Международная группа Palestine Action в соцсетях взяла ответственность за инцидент, написав, что обрызгала фасад здания водорастворимой краской. Активисты выступают против конфликта в секторе Газа и сотрудничества Минобороны Финляндии с израильскими оборонными производителями. Группа была основана в 2020 году в Великобритании.