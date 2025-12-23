В Тюменской области температура упадет до -39 градусов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Тюменской области наступит резкое похолодание. Температура в регионе в ближайшие дни опустится до экстремальных значений, сообщили в инфоцентре правительства области.

Основной удар морозов придется на северные районы. В ночь на 25 декабря там ожидается до минус 39 градусов. По области ночные температуры составят от минус 24 на юго-востоке до минус 34 градусов. Днем 25 декабря столбики термометров покажут до минус 32 градусов.

Сильные морозы сохранятся и 26 декабря. Ночью температура будет колебаться от минус 33 до минус 38 градусов, а днем — от минус 25 до минус 30. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, похолодание будет сопровождаться небольшим и умеренным снегом.