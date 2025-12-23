Под Нижним Новгородом загорелся плавучий кран. Видео
В Сибирском затоне под Нижним Новгородом днем 23 декабря случился пожар на плавучем кране. Площадь возгорания составляет 100 кв. м, сообщило ГУ МЧС по региону.
Кран вспыхнул в ходе работ судостроительной компании, уточнила Приволжская транспортная прокуратура.
Горит топливо, есть угроза распространения пожара на соседний плавкран, рассказали в МЧС. Пожару присвоен повышенный ранг № 2. В ликвидации возгорания задействованы 48 человек и 15 машин.
Рано утром 22 декабря в Темрюкском районе Краснодарского края после атаки БПЛА были повреждены два причала и два судна. Начался пожар, сообщал оперштаб региона. Пострадавших не было, площадь возгорания на причалах составила от 1 до 1,5 тыс. кв. м. Около полудня пожар потушили.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО
Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США
Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву
США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа
NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов