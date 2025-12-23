Под Нижним Новгородом загорелся плавучий кран. Видео

Video

В Сибирском затоне под Нижним Новгородом днем 23 декабря случился пожар на плавучем кране. Площадь возгорания составляет 100 кв. м, сообщило ГУ МЧС по региону.

Кран вспыхнул в ходе работ судостроительной компании, уточнила Приволжская транспортная прокуратура.

Горит топливо, есть угроза распространения пожара на соседний плавкран, рассказали в МЧС. Пожару присвоен повышенный ранг № 2. В ликвидации возгорания задействованы 48 человек и 15 машин.

Рано утром 22 декабря в Темрюкском районе Краснодарского края после атаки БПЛА были повреждены два причала и два судна. Начался пожар, сообщал оперштаб региона. Пострадавших не было, площадь возгорания на причалах составила от 1 до 1,5 тыс. кв. м. Около полудня пожар потушили.