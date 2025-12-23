В Калининграде во время литургии скончался певчий храма
В Калининграде во время утренней литургии в храме Святой мученицы Лидии скончался певчий. Информацию подтвердил настоятель храма отец Давид Рожин. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Да, такой факт был в нашем храме, умер певчий утром во время службы», — сказал настоятель.
В региональном минздраве изданию также подтвердили информацию о проведении реанимационных мероприятий и добавили, что не уполномочены говорить о причинах смерти певчего, поскольку это персональные данные.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО
Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США
Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву
США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа
NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов