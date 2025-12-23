В Калининграде во время литургии скончался певчий храма Святой мученицы Лидии

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

В Калининграде во время утренней литургии в храме Святой мученицы Лидии скончался певчий. Информацию подтвердил настоятель храма отец Давид Рожин. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Да, такой факт был в нашем храме, умер певчий утром во время службы», — сказал настоятель.

В региональном минздраве изданию также подтвердили информацию о проведении реанимационных мероприятий и добавили, что не уполномочены говорить о причинах смерти певчего, поскольку это персональные данные.