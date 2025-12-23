 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Канаде одобрили вопрос для референдума об отделении провинции Альберта

Виды провинции Альберта
Виды провинции Альберта (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Избирательная комиссия канадской провинции Альберта одобрила петицию граждан о вынесении на референдум среди местных жителей вопроса о возможности отделиться от Канады, передает CBC News. Как уточняет телеканал, будет задан вопрос: «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта должна перестать быть частью Канады и стать независимым государством?»

Его сформулировала инициативная группа «Проект процветания Альберты» (Alberta Prosperity Project). Одобрение избиркома предоставляет гражданским активистам право начать сбор подписей, чтобы их вопрос был вынесен на всеобщее голосование. В течение четырех месяцев они должны заручиться поддержкой чуть менее 178 тыс. человек (около 3,5% населения провинции).

В организации заявили, что в ней состоят 2 тыс человек. Еще не менее 240 тыс. жителей провинции выразили готовность подписать петицию, сообщает канадское издание Coast Reporter.

Бывший топ-менеджер Black Rock стал канадским послом в США
Политика
Марк Уайзман

Прежде группа уже подавала заявку на проведение похожего референдума. В той петиции был вопрос: «Согласны ли вы с тем, что провинция Альберта станет суверенным государством и перестанет быть провинцией в составе Канады?»

Однако Верховный суд Альберты посчитал его неконституционным. Затем правительство провинции изменило правила проведения референдумов по инициативе граждан. Это позволило сепаратистской группе повторно подать заявку с переформулированным вопросом и обойти судебный запрет, отмечает CBC News.

Альберта расположена в западной части Канады и граничит на юге с американским штатом Монтана. В 1905 году она была включена в состав страны наравне с другими 12 территориями. Столица провинции — город Эдмонтон, а крупнейший город — Калгари. В Альберте проживают более 4 млн человек. Основу экономики составляют добыча нефти и газа, сельское хозяйство и туризм.

