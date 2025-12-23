 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На улицах Петербурга появились дворники из Индии

Фото: good78news / Telegram
Фото: good78news / Telegram

В Петербурге на уборку улиц вышли 17 индийских дворников, нанятых АО «Коломяжское». Перед миграцией они прошли специальный отбор на родине, об этом сообщил телеканалу 78.ру директор СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» Алексей Чистяков.

«Граждане Индии прибыли в Петербург в сентябре. Несколько месяцев они проходили стажировку, учили русский язык, знакомились с особенностями профессии», — сказал директор СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов».

Чистяков отметил, что новые дворники также изучили правила дорожного движения, учитывая левостороннее движение в Индии. С ноября они начали свою трудовую деятельность. Как подчеркнул директор СПб ГАУ, миграция граждан Индии в Петербурге не является новостью, так как их соотечественники уже работают в сфере легкой промышленности в России.

Летом глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин призвал завезти в Россию 1 млн мигрантов из Индии. Позже Министерство труда опровергло информацию о планах по завозу в Россию в 2025 году 1 млн мигрантов из Индии. По данным российского Минтруда, в 2025 году общая квота на привлечение иностранных работников в России составит 234,9 тыс. человек, из которых 71 817 мест отведено для граждан Индии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Авторы
Теги
Анастасия Ярославцева
Индия мигранты Санкт-Петербург
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Euroclear вернул $600 млн средств ЕАБР, заблокированных как российские Политика, 16:15
Джеки Чан пронес олимпийский факел по руинам Помпеи Спорт, 16:12
Как выстраивать системный маркетинг в эпоху цифровых метрополий Отрасли, 16:09
Бизнес на доверии: как кибербез стал конкурентным преимуществом Тренды, 16:07
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
WDR сообщила, что глава разведки ФРГ поговорил по телефону с Нарышкиным Политика, 16:00
Шохин назвал дату и время встречи Путина с представителями бизнеса Бизнес, 16:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Минобороны рассказало о преимуществах после взятия Андреевки Политика, 15:59
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 15:55
Немецкий тренер Финк опроверг сообщения о переговорах со «Спартаком» Спорт, 15:52
Главного редактора «Важных историй» лишили гражданства России Политика, 15:51
Как импортозамещение влияет на облачную стратегию финансового сектора Отрасли, 15:51
Гендиректор «Ростова» назвал сумму долгов клуба и пообещал ее уменьшение Спорт, 15:50
Названы главные тренды на рынке новостроек Подмосковья в 2025 году Недвижимость, 15:45