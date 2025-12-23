На улицах Петербурга появились дворники из Индии

Фото: good78news / Telegram

В Петербурге на уборку улиц вышли 17 индийских дворников, нанятых АО «Коломяжское». Перед миграцией они прошли специальный отбор на родине, об этом сообщил телеканалу 78.ру директор СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» Алексей Чистяков.

«Граждане Индии прибыли в Петербург в сентябре. Несколько месяцев они проходили стажировку, учили русский язык, знакомились с особенностями профессии», — сказал директор СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов».

Чистяков отметил, что новые дворники также изучили правила дорожного движения, учитывая левостороннее движение в Индии. С ноября они начали свою трудовую деятельность. Как подчеркнул директор СПб ГАУ, миграция граждан Индии в Петербурге не является новостью, так как их соотечественники уже работают в сфере легкой промышленности в России.

Летом глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин призвал завезти в Россию 1 млн мигрантов из Индии. Позже Министерство труда опровергло информацию о планах по завозу в Россию в 2025 году 1 млн мигрантов из Индии. По данным российского Минтруда, в 2025 году общая квота на привлечение иностранных работников в России составит 234,9 тыс. человек, из которых 71 817 мест отведено для граждан Индии.