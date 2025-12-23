Народный фронт отчитался о сборе 62,8 млрд руб. на военную операцию

Сергей Новиков (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Свыше 62,8 млрд руб. россияне и организации собрали на нужды фронта с начала военной операции. Об этом заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на заседании центрального штаба Народного фронта, передает «РИА Новости».

Проект Народного фронта «Все для победы» активно поддерживает ушедших на военную операцию, подчеркнул Новиков. Он рассказал, что бойцам важно знать, что о близких заботятся, пока их нет рядом. «Это тоже вклад в победу, который сейчас исчисляется <...> 62 млрд 871 млн руб.», — сказал Новиков, сообщив, что сумма направлена гражданами и организациями на нужды фронта.

Народный фронт был создан по инициативе президента Владимира Путина, он озвучил инициативу в мае 2011 года. В начале июня 2022 года Народный фронт запустил акцию помощи военным, находящимся на передовой «Все для Победы!»..