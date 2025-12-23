 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Народный фронт отчитался о сборе 62,8 млрд руб. на военную операцию

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Новиков
Сергей Новиков (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Свыше 62,8 млрд руб. россияне и организации собрали на нужды фронта с начала военной операции. Об этом заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на заседании центрального штаба Народного фронта, передает «РИА Новости».

Проект Народного фронта «Все для победы» активно поддерживает ушедших на военную операцию, подчеркнул Новиков. Он рассказал, что бойцам важно знать, что о близких заботятся, пока их нет рядом. «Это тоже вклад в победу, который сейчас исчисляется <...> 62 млрд 871 млн руб.», — сказал Новиков, сообщив, что сумма направлена гражданами и организациями на нужды фронта.

Белоусов поручил регулярно встречаться с помогающими бойцам волонтерами
Политика
Андрей Белоусов

Народный фронт был создан по инициативе президента Владимира Путина, он озвучил инициативу в мае 2011 года. В начале июня 2022 года Народный фронт запустил акцию помощи военным, находящимся на передовой «Все для Победы!»..

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Военная операция на Украине пожертвования Сергей Новиков Народный Фронт
