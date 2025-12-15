Белоусов поручил регулярно встречаться с помогающими бойцам волонтерами

Андрей Белоусов (Фото: mod_russia / Telegram)

По итогам встречи министра обороны России Андрея Белоусова с активистами движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) глава военного ведомства поручил наладить взаимодействие с волонтерским движением. Согласно предложению министра, встречи с волонтерами будут происходить ежеквартально, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Белоусов <...> дал ряд конкретных поручений ответственным органам по рассмотрению и реализации инициатив волонтеров, которые были озвучены в ходе встречи», — говорится в сообщении ведомства.

Встреча с активистами ОНФ прошла 15 декабря. Основной задачей встречи Белоусов назвал выявление проблем в работе волонтеров и выработку механизмов для их решения. «Вы находитесь на земле, взаимодействуете с нашими ребятами, которые находятся на линии боевого соприкосновения. <...> Для меня бесценна информация о том, что происходит, вашими глазами», — сказал министр.

Представители ОНФ рассказали о результатах своих миссий, новых направлениях помощи участникам спецоперации и расширении волонтерских центров. Также они обозначили проблемы, требующие участие военного ведомства.

13 декабря Белоусов провел встречу с военкорами: обсуждалось развитие войск беспилотных систем, модернизация вооружения и техники, а также потребность в индивидуальных рационах питания, предназначенных для доставки FPV-дронами.