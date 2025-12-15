 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Белоусов поручил регулярно встречаться с помогающими бойцам волонтерами

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: mod_russia / Telegram)

По итогам встречи министра обороны России Андрея Белоусова с активистами движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) глава военного ведомства поручил наладить взаимодействие с волонтерским движением. Согласно предложению министра, встречи с волонтерами будут происходить ежеквартально, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Белоусов <...> дал ряд конкретных поручений ответственным органам по рассмотрению и реализации инициатив волонтеров, которые были озвучены в ходе встречи», — говорится в сообщении ведомства.

Белоусов провел встречу с военкорами
Политика

Встреча с активистами ОНФ прошла 15 декабря. Основной задачей встречи Белоусов назвал выявление проблем в работе волонтеров и выработку механизмов для их решения. «Вы находитесь на земле, взаимодействуете с нашими ребятами, которые находятся на линии боевого соприкосновения. <...> Для меня бесценна информация о том, что происходит, вашими глазами», — сказал министр.

Представители ОНФ рассказали о результатах своих миссий, новых направлениях помощи участникам спецоперации и расширении волонтерских центров. Также они обозначили проблемы, требующие участие военного ведомства.

13 декабря Белоусов провел встречу с военкорами: обсуждалось развитие войск беспилотных систем, модернизация вооружения и техники, а также потребность в индивидуальных рационах питания, предназначенных для доставки FPV-дронами.

Читайте РБК в Telegram.

Подготовка к Новому году

Коллаборация в стиле après-ski

Смотреть

Новогодний базар в Стокманн

Смотреть

Зимняя распродажа в Стокманн

Смотреть

Модные подарки в Стокманн

Смотреть

Праздничная сервировка в Стокманн

Смотреть

Реклама. АО “Стокманн”. Подробности об условиях акции, сроках и организаторе на сайте stockmann.ru

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Андрей Белоусов Минобороны ОНФ волонтеры
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Белоусов провел встречу с военкорами
Политика
Белоусов поздравил военных со взятием Красноармейска в ДНР
Политика
Белоусов прибыл в Индию с рабочим визитом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 19:55 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 19:55
Суд снова рассмотрит апелляцию на приговор калининградским врачам Общество, 20:00
Рост цен на новостройки в России в ноябре снова ускорился Недвижимость, 20:00
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 20:00
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Как российский бизнес переходит к системной интеграции ИИ Отрасли, 19:59
Фьючерсы на цифровые активы: плюсы и минусы для инвесторов Инвестиции, 19:58
Reuters узнал о решении 90% вопросов на переговорах по Украине в Берлине Политика, 19:57
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
От лечения к контролю: почему женщины после 45 — драйверы фармрынка Отрасли, 19:44
Минфин США отказал Xtellus в покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 19:42
Путин продлил запрет поставлять российскую нефть по потолку цен Политика, 19:37
Рютте и фон дер Ляйен присоединятся к переговорам в Берлине Политика, 19:32
Экс-капитан футбольной сборной России рассказал о борьбе с раком Спорт, 19:31
Переговоры Украины и США в Берлине продолжились без Зеленского Политика, 19:24