Суд в Петербурге не дал выселить покупательницу квартиры по иску продавца

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отказал Татьяне Зайченко в признании сделки купли-продажи квартиры недействительной, хотя та заявила, что сделка совершена под влиянием обмана. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Зайченко подала иск к покупательнице квартиры Ольге Алексеевой о признании сделки недействительной. Зайченко утверждала, что сделка была заключена обманным путем: продавая квартиру, женщина полагала, «что совершает мнимую сделку купли-продажи в рамках процедуры раскрытия схемы переоформлений недвижимости, осуществляемой правоохранительными органами» России.

Алексеева подала встречный иск и потребовала выселить Зайченко из квартиры и взыскать с нее задолженность. В иске Алексеева сообщила, что уже после заключения сделки, в декабре 2023 года, Зайченко временно сняла у Алексеевой эту квартиру на три дня за 4 тыс. руб. Срок договора закончился 22 декабря, но Зайченко из квартиры не выехала.

После того как Зайченко получила за квартиру 7 млн руб., она перевела их на неизвестный счет, будучи уверенной, что это счет ФСБ. Но сама по себе сделка купли-продажи, постановил суд, была оформлена добровольно и законно. «Доказательств того, что ответчик Алексеева знала или должна была знать, <...> что Зайченко была введена в заблуждение (обманута) неустановленными лицами, а также доказательств того, что виновные в обмане истца неустановленные лица являлись представителями Алексеевой или они каким-либо образом содействовали ответчику в совершении сделки, истцом суду не представлено», — говорится в сообщении.

Суд учел, что Зайченко последовательно совершила все действия по продаже квартиры и получила деньги в полном объеме.

Иск Алексеевой был удовлетворен: Зайченко подлежит выселению, также с нее взыскана задолженность по оплате проживания в размере 300 тыс. руб.

По показаниям Зайченко, что «сделка совершена под влиянием обмана», возбуждено уголовное дело, и Зайченко признана потерпевшей.

В декабре Верховный суд России вынес приговор по делу о квартиры Ларисы Долиной. Певица продала жилплощадь Полине Лурье, но позже заявила, что действовала под влиянием мошенников. Верховный суд отказал Долиной в возврате квартиры, хотя предыдущие инстанции признали сделку недействительной.

На фоне мартовского решения суда по делу Лурье против Долиной число судебных споров, в которых продавец требует вернуть квартиру после покупки, но не возвращает деньги, выросло в России на 15–20%. Эксперты считают, что такой механизм может в некоторых случаях сам по себе оказаться мошеннической схемой. Ситуацию прозвали «эффектом Долиной».