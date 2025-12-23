WDR сообщила, что глава разведки ФРГ поговорил по телефону с Нарышкиным

WDR: глава разведки ФРГ поговорил по телефону с Нарышкиным

Сергей Нарышкин (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Новый глава разведки ФРГ (BND) Мартин Йегер провел телефонный разговор с руководителем Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщило WDR.

Разговор состоялся на прошлой неделе.

Cодержание разговора неизвестно.

«В ответ на запрос представитель Федеральной разведывательной службы заявил: «BND, как правило, не комментирует публично вопросы, которые могут касаться разведывательной деятельности», — сказано в сообщении.

18 декабря Нарышкин рассказал о недавнем продолжительном телефонном разговоре с новым руководителем MI6 Блейз Метревели.