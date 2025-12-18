 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

Нарышкин рассказал о продолжительной беседе с новой главой MI6

Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Служба внешней разведки (СВР) России продолжает поддерживать контакты с британскими коллегами, заявил в интервью ТАСС директор СВР Сергей Нарышкин. По его словам, на днях у него состоялся телефонный разговор с новым руководителем MI6 Блейз Метревели.

«Несколько дней назад, скажу вам, у меня был довольно продолжительный телефонный разговор с недавно назначенной директором MI6 Блейз Метревели», — сказал Нарышкин.

Он отметил, что сотрудники российских спецслужб продолжают работать в Лондоне, а британские агенты — в Москве.

Новая глава MI6 обвинит Россию в «экспорте хаоса»
Политика
Фото:Susannah Ireland / Reuters

MI6 (Military Intelligence), или Секретная разведывательная служба (Secret Intelligence Service, SIS), подчиняется Министерству иностранных дел Великобритании. Она собирает и анализирует внешнеполитическую развединформацию, проводит секретные операций за рубежом, борется с терроризмом. Летом 2025 года директором спецслужбы назначена Блейз Метревели (Blaise Metreweli). Она стала первой женщиной на этом посту. До этого руководила в MI6 отделом Q — подразделением, которое отвечает за технологии и инновации.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Экспертиза выявила изменение психического состояния Долиной при сделке

Де Вевер исключил использование активов России без выполнения условий Бельгии

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты Чекалиных на продление домашнего ареста

Барщевский объявил об уходе с поста полпреда правительства в КС

Wildberries проработает запуск собственного онлайн-кинотеатра

Трамп назвал цели США в отношении Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
внешняя разведка СВР Сергей Нарышкин Лондон спецслужбы MI6
Сергей Нарышкин фото
Сергей Нарышкин
директор СВР России
27 октября 1954 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В СВР прокомментировали слова Буданова об украинской «прослушке Кремля»
Политика
СВР сообщила о плане Британии «сбить» мирный настрой Трампа по Украине
Политика
СВР связала сокрытие на Украине данных о дезертирах с делом Миндича
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 17:49
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Группа ПСБ получила награды Национальной банковской премии Пресс-релиз, 18:59
Акции медиакомпании Трампа выросли на 49% после сделки с термоядерной TAE Инвестиции, 18:59
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
В жилом комплексе «Адмирал» в Москве начали возводить стены первого этажа Пресс-релиз, 18:42
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:41
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 18:40
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Каким будет рынок жилья в 2026 году: сценарии и главные риски. ВидеоПодписка на РБК, 18:38 
Bloomberg подтвердил возможные «контрмеры» России против ЕБРР и APG Политика, 18:33
«МегаФон» обнулит стоимость мобильного интернета в канун Нового года Пресс-релиз, 18:27
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Win-win-win: почему все выигрывают от бизнес-партнерств Тренды, 18:24
В «белый список» интернета попали «Вкусно — и точка», HeadHunter и «Иви» Технологии и медиа, 18:24
Эксперты «Альфа-Капитала» назвали причины для обвала цен на золото в будущем Инвестиции, 18:21