Нарышкин рассказал о продолжительной беседе с новой главой MI6
Служба внешней разведки (СВР) России продолжает поддерживать контакты с британскими коллегами, заявил в интервью ТАСС директор СВР Сергей Нарышкин. По его словам, на днях у него состоялся телефонный разговор с новым руководителем MI6 Блейз Метревели.
«Несколько дней назад, скажу вам, у меня был довольно продолжительный телефонный разговор с недавно назначенной директором MI6 Блейз Метревели», — сказал Нарышкин.
Он отметил, что сотрудники российских спецслужб продолжают работать в Лондоне, а британские агенты — в Москве.
MI6 (Military Intelligence), или Секретная разведывательная служба (Secret Intelligence Service, SIS), подчиняется Министерству иностранных дел Великобритании. Она собирает и анализирует внешнеполитическую развединформацию, проводит секретные операций за рубежом, борется с терроризмом. Летом 2025 года директором спецслужбы назначена Блейз Метревели (Blaise Metreweli). Она стала первой женщиной на этом посту. До этого руководила в MI6 отделом Q — подразделением, которое отвечает за технологии и инновации.
