Умерла супруга Верховного муфтия России Талгата Таджуддина
Скончалась супруга Верховного муфтия России, главы Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгата Таджуддина — Сания Абдрауфовна. Она прожила с муфтием 57 лет. Об этом сообщается на официальной странице хазрата во «ВКонтакте».
Тело Сании Абдрауфовны везут из Уфы в Татарстан, где она будет похоронена, передает «РИА Новости».
Муфтий Татарстана, председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин от своего имени и от имени всех имамов республики выразил соболезнования Талгату хазрату и его семье. Об этом сообщается на странице Духовного управления мусульман РТ во «ВКонтакте».
Сания Абдрауфовна родилась в семье с мусульманскими традициями — ее отец служил имам-хатыбом Азимовской мечети Казани. В браке с Талгатом Таджуддином она прожила 57 лет. У семьи пятеро детей.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО
Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США
Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву
США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа
NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов