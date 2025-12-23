 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умерла супруга Верховного муфтия России Талгата Таджуддина

В Уфе умерла супруга Верховного муфтия России Талгата Таджуддина
Сания Абдрауфовна
Сания Абдрауфовна (Фото: Верховный муфтий Талгат Таджуддин / VK)

Скончалась супруга Верховного муфтия России, главы Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) Талгата Таджуддина — Сания Абдрауфовна. Она прожила с муфтием 57 лет. Об этом сообщается на официальной странице хазрата во «ВКонтакте».

Тело Сании Абдрауфовны везут из Уфы в Татарстан, где она будет похоронена, передает «РИА Новости».

Муфтий Татарстана, председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин от своего имени и от имени всех имамов республики выразил соболезнования Талгату хазрату и его семье. Об этом сообщается на странице Духовного управления мусульман РТ во «ВКонтакте».

Сания Абдрауфовна родилась в семье с мусульманскими традициями — ее отец служил имам-хатыбом Азимовской мечети Казани. В браке с Талгатом Таджуддином она прожила 57 лет. У семьи пятеро детей.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

