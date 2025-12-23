Суд взыскал с актрисы Александры Ребенок более 150 тыс. руб. из-за ДТП
Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск страховой компании к актрисе Александре Ребенок о возмещении ущерба от дорожной аварии. С исполнительницы взыскано 153 903 руб. 83 коп. за ремонт автомобиля и дополнительно 5617 руб. в качестве госпошлины. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Пресненский районный суд города Москвы удовлетворил в полном объеме иск САО «РЕСО-Гарантия» к Ребенок Александре Вячеславовне в размере 153 903,83 рубля», — следует из сообщения пресс-службы.
Александра Ребенок — актриса театра и кино, выпускница Театрального института им. Щукина. Она служит в МХТ им. Чехова и сотрудничает с Театром на Бронной. За свою карьеру она сыграла в 29 спектаклях и снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, включая «Содержанки» и «Садовое кольцо». Также она известна как участница и член жюри различных телевизионных проектов.
