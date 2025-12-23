 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд взыскал с актрисы Александры Ребенок более 150 тыс. руб. из-за ДТП

Суд взыскал с актрисы Александры Ребенок более 150 тыс. руб. за ущерб в ДТП
Александра Ребенок
Александра Ребенок (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Пресненский районный суд Москвы удовлетворил иск страховой компании к актрисе Александре Ребенок о возмещении ущерба от дорожной аварии. С исполнительницы взыскано 153 903 руб. 83 коп. за ремонт автомобиля и дополнительно 5617 руб. в качестве госпошлины. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Пресненский районный суд города Москвы удовлетворил в полном объеме иск САО «РЕСО-Гарантия» к Ребенок Александре Вячеславовне в размере 153 903,83 рубля», — следует из сообщения пресс-службы.

Александра Ребенок — актриса театра и кино, выпускница Театрального института им. Щукина. Она служит в МХТ им. Чехова и сотрудничает с Театром на Бронной. За свою карьеру она сыграла в 29 спектаклях и снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, включая «Содержанки» и «Садовое кольцо». Также она известна как участница и член жюри различных телевизионных проектов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Писториус прокомментировал возможность войны между Россией и НАТО

Франция может стать политическим и военным центром Европы — Politico

Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

Армия Норвегии осталась без зимней экипировки из-за военной помощи Киеву

США запретили поставки иностранных дронов из-за угрозы шпионажа

NYT раскрыла, как США обходят запрет Китая на экспорт редких металлов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
ДТП Москва суд
Материалы по теме
ДТП, в котором погиб создатель Call of Duty Зампелла. Видео
Общество
Четырнадцать человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии
Общество
Прокуратура назвала причину ДТП с шестью жертвами в Омской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Росреестр обновил методичку по защите жилья от мошенников. Главные пункты Недвижимость, 14:44
«Ирбис» и «Маер» запустили кампанию «Защитим хранителей гор» Пресс-релиз, 14:43
До тысячи британских пабов запретили вход лейбористам Общество, 14:37
«Дворец для народа»: как появилось и менялось московское метро Стиль, 14:34
Сыгравший почти 500 матчей в НБА американец перешел в «Партизан» Спорт, 14:30
Путин призвал нового генпрокурора Гуцана «сделать все» для россиян Общество, 14:30
Как искусственный интеллект оптимизирует бизнес-процессы Отрасли, 14:28
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Люберцах полиция разыскивает курьеров, перевозивших детей в сумках Общество, 14:28
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Орешкин оценил идею о переносе столицы России в Сибирь Политика, 14:24
Почему ручная работа снова в цене: пример российского бренда Pars Стиль, 14:13
Непобежденный в UFC российский боец объяснил уход из промоушена Спорт, 14:12
Прокурор запросил для экс-судьи три года условно за выстрел в таксиста Общество, 14:10
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10