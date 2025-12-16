Ученые предупредили о неожиданном росте скорости солнечного ветра

ИКИ РАН: магнитная буря на Земле может начаться раньше прогноза

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Ученые предупредили о быстром и неожиданном росте скорости солнечного ветра — как ожидается, магнитные бури усилятся в ночь на 18 декабря, но это может произойти и раньше. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Как ожидается, магнитная буря уровня G1 может произойти днем в среду. «Максимум ожидающихся геомагнитных возмущений «назначен» на ночь со среды на четверг», — говорится в сообщении.

Накануне специалисты ИКИ РАН уже предупреждали, что солнечный ветер из корональной дыры (откуда поток частиц вырывается в космос с повышенной скоростью) может начать воздействовать на Землю на этой неделе.

Солнечный вечер взаимодействует с планетарными магнитными полями, вызывая в том числе полярное сияние и геомагнитные бури. Магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). G-индекс — шкала силы магнитных бурь, введенная Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) США в 1999 году.