Общество⁠,
0

В Новгородской области с 2026 года будут платить более 1 млн за ребенка

В Новгородской области с 2026 года будут платить более 1 млн рублей за первенца
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

С января 2026 года семьи в Новгородской области при рождении первого ребенка смогут получить в общей сложности более 1 млн руб. Такую сумму составят федеральный материнский капитал и увеличенная региональная выплата. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на областное министерство труда, семейной и социальной политики.

Для этого возраст матери должен быть до 29 лет. Размер федерального маткапитала на первенца в 2026 году составит около 737 тыс. руб. К нему добавится региональный капитал, который власти области увеличат более чем в два раза, с нынешних 150 тыс. до 350 тыс. руб. Таким образом, общая сумма поддержки достигнет 1,087 млн руб.

Новгородскую выплату можно будет потратить на улучшение жилищных условий в пределах региона или на оплату детского сада. Важно, что для получения регионального капитала на первого ребенка доход семьи учитываться не будет. При рождении третьего или последующих детей областной капитал будут предоставлять с учетом дохода семьи.

Ожидается, что в последующие годы федеральный маткапитал продолжит индексироваться. По прогнозам, в 2027 году он может составить около 766,7 тыс. руб., а в 2028-м — почти 797,4 тыс. руб. С 2020 года правом на маткапитал обладают семьи и с первым ребенком. Эти средства можно направить на покупку или строительство жилья, образование детей, пенсионные накопления матери или ежемесячные выплаты до трех лет, если доход семьи невысок.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
материнский капитал Новгородская область выплаты
