Общество⁠,
0

Красноярский депутат отправлен в СИЗО по делу о хищении 3,3 млрд руб.

Суд в Емельяновском округе Красноярского края отправил в СИЗО депутата Емельяновского окружного совета депутатов первого созыва и генерального директора «Енисей-М» Мислима Абасова по делу о хищении полезных ископаемых на 3,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в телеграм-канале.

Абасов должен провести в СИЗО два месяца, до 25 февраля 2026 года. Таким решением суд изменил избранную ранее меру пресечения — домашний арест.

Абасова обвиняют в незаконной добыче более 6,5 млн кубометров песчано-гравийной смеси (ПГС) с 2014 года.

Причиной изменения в решении суда служит нарушение Абасовым запретов и препятствие следствию во время нахождения под домашним арестом. «По данным следствия, он неоднократно общался со свидетелем, обсуждал показания, а также через подставных лиц продолжал давать указания по незаконной добыче песчано-гравийной смеси, ее переработке и сокрытию следов преступления путем размещения золошлаковых отходов в карьере», — говорится в сообщении.

В Томской области подрядчика заподозрили в хищении 66 млн руб.
Общество
Фото:Прокуратура Томской области

Дело заведено по п. «б» ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса России (хищение полезных ископаемых в особо крупном размере). Максимальная санкция — срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб., или заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти лет и с ограничением свободы до двух лет.

Ранее с компаний Абасова уже взыскали 110 млн руб. за уничтожение земель и изъяли 38 тыс. кв. м незаконно сформированной земли с водоемом.

4 декабря надзорное ведомство сообщило, что прокуратура Березовского района выявила незаконную добычу ПГС компаниями ООО «Красноярская добывающая компания», ООО «Енисей М» и ООО «Союз». Земли оставались сельскохозяйственными, хотя работы требовали перевода их в промышленную категорию. В результате был уничтожен плодородный слой на 1,9 га, ущерб оценен в более чем 110 млн руб. Тогда в сообщении говорилось, что Абасов не признает вину.

После того как суд первой инстанции отказал в иске, прокуратура подала апелляцию с доказательствами — спутниковыми снимками, данными ГЛОНАСС и показаниями свидетелей. Апелляционный суд удовлетворил требования прокуратуры, обязав компании полностью возместить ущерб. Исполнение решения находится под контролем.

Мислим Абасов, брат владельца крупной компании-застройщика в регионе «Монолитхолдинга» Разима Абасова, в конце ноября был повторно задержан по подозрению в незаконном обороте средств платежей. Впервые его задержали 9 октября — суд тогда выбрал меру пресечения в виде запрета определенных действий. В отношении застройщика были возбуждены дела об уклонении от уплаты налогов и изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
хищение Красноярский край полезные ископаемые
