Общество⁠,
0

У экс-генпрокурора Украины Пискуна нашли свыше €1 млн на вилле во Франции

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины во Франции при обысках на вилле в Ницце бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна изъяло наличные, золото и дорогие часы на сумму свыше €1 млн. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на источник.

Обыски были проведены 16 декабря. «Во время обыска на его вилле были изъяты €90 тыс., 3 кг золота, 18 часов элитных марок на сумму более €1 млн», — говорится в сообщении.

Пискун не смог подтвердить законное происхождение ценностей, мужчину задержали. Во Франции заведено дело о легализации доходов, полученных преступным путем.

Позже Пискуна отпустили, но расследование продолжается.

Как отмечает издание, обыски связаны также с делом олигарха Игоря Коломойского и подозрениями в получении Пискуном неправомерной выгоды за закрытие дела о покушении на убийство.

С сентября 2023 года Коломойский находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам. Власти Украины обвиняют Коломойского в легализации более 500 млн грн ($13,6 млн) в 2013–2020 годах путем вывода за границу через подконтрольные банки, а также в завладении 9,2 млрд грн ($250 млн) Приватбанка, который он основал в 1992 году.

Коломойский также находится под санкциями и следствием в США по делу о мошенничестве и отмывании денег.

Рютте похвалил Украину и Зеленского за успехи в борьбе с коррупцией
Политика
Марк Рютте

Пискун трижды занимал пост генерального прокурора (2002–2003, 2004–2005 и на короткое время в 2007 году). Его увольняли, но потом по решению суда несколько раз восстанавливали в должности. В 2020 году был назначен советником генерального прокурора Ирины Венедиктовой, но вскоре ушел с этой должности.

На Украине он фигурирует в расследовании по делу Коломойского — Пискуна подозревают в получении неправомерной выгоды за закрытие дела о покушении на убийство юриста Сергея Карпенко в 2003 году, пишет «РБК Украина». Пискуна также обвиняют в легализации полученных преступным путем средств — купил виллу во Франции и недвижимость в Швейцарии.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Генпрокурор Украины Франция обыски
