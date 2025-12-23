 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Ростовский губернатор сообщил об отражении атаки дронов в восьми районах

Военная операция на Украине

Атаку беспилотников отразили в Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в хуторе Верхнепотапов Константиновского района обломками поврежден забор частного домовладения. В станице Грушевской Аксайского района произошло возгорание строящегося жилого дома на площади 40 кв. м, позже пожар был ликвидирован. Также в другом возводимом частном доме выбиты окна.

В Буденновске возник пожар в промзоне из-за атаки дронов
Политика

Информация о последствиях на земле уточняется. Никто не пострадал, подчеркнул Слюсарь.

Ранее в ночь на 23 декабря губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что украинские беспилотники попытались атаковать объекты в Буденновске. В результате возникло возгорание на территории промзоны. Пострадавших нет, подчеркнул глава региона.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о введении плана «Ковер» в аэропорту Владикавказа. Росавиация за ночь сообщала о приостановке полетов в аэропортах Волгограда, Магаса, Грозного и Владикавказа на фоне угроз атаки дронов.

