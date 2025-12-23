 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Число погибших при крушении самолета ВМС Мексики в Техасе выросло до пяти

Пять человек погибли при крушении самолета King Air ANX 1209 военно-морских сил (ВМС) Мексики в Техасе, один числится пропавшим без вести, двое выжили, сообщила пресс-служба военного ведомства в Х.

Пропавшего человека ищут спасатели. На борту было четыре члена экипажа и четверо гражданских лиц. «Продолжается координация с Генеральным консульством Мексики в Хьюстоне для соответствующих процедур», — говорится в сообщении.

Воздушное судно выполняло гуманитарную миссию, направленную на специализированную медицинскую транспортировку. По данным CNN, самолет перевозил ребенка с ожогами.

До этого ВМС Мексики сообщали о четырех выживших и двух погибших при крушении.

Самолет ВМС Мексики потерпел крушение в Техасе
Общество

AP со ссылкой на официальные лица сообщает, что четверо из находившихся на борту были офицерами ВМС Мексики. Двое находившихся в самолете были сотрудниками фонда Michou and Mau — некоммерческой организации, оказывающей помощь мексиканским детям с тяжелыми ожогами. Причина происшествия расследуется.

По словам метеоролога Национальной метеорологической службы США Кэмерона Батиста, последние несколько дней в районе крушения наблюдалась туманная погода, передает AP. По данным агентства, пока неясно, было ли это причиной авиакатастрофы.

