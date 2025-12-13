Один человек пострадал при падении легкомоторного самолета в Серпухове
Один человек пострадал при падении двухместного легкомоторного самолета в подмосковном Серпухове недалеко от аэродрома Новинки. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по Московской области.
Самолет упал в 3 км от аэродрома. На борту находились два человека, один из них пострадал. Как рассказали РБК в правоохранительных органах, у пострадавшего перелом ноги.
Сообщение о падении поступило в 16:47 мск. По предварительным данным, речь идет о самолете Cessna 172, которому не выдавали разрешение на использование воздушного пространства.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с падением самолета. Доследственную проверку также начало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
