 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Один человек пострадал при падении легкомоторного самолета в Серпухове

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Один человек пострадал при падении двухместного легкомоторного самолета в подмосковном Серпухове недалеко от аэродрома Новинки. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

Самолет упал в 3 км от аэродрома. На борту находились два человека, один из них пострадал. Как рассказали РБК в правоохранительных органах, у пострадавшего перелом ноги.

Сообщение о падении поступило в 16:47 мск. По предварительным данным, речь идет о самолете Cessna 172, которому не выдавали разрешение на использование воздушного пространства.

AFP сообщило о крушении в Судане военного грузового самолета Ил-76
Общество
Самолет Ил-76

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с падением самолета. Доследственную проверку также начало Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
самолет Подмосковье Серпухов
Материалы по теме
Самолет рейса Москва — Самарканд вынужденно сел в Бухаре из-за тумана
Общество
Минобороны сообщило детали падения самолета Ан-22
Политика
Пассажиров самолета эвакуировали из-за пожара в Бразилии. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 19:52 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 19:52
NYT узнала, от каких уступок в рамках мирного плана отказалась Украина Политика, 20:08
Российские боксеры завоевали семь золотых медалей на чемпионате мира Спорт, 20:06
В МИД Польши опровергли, что журналист Почобут отказался от помилования Политика, 20:03
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Клебо впервые с января 2024 года не победил в спринте на Кубке мира Спорт, 19:29
Умер попавший в ДТП глава Реутова Филипп Науменко Политика, 19:29
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Студия ответила на сообщения об отзыве прав на мультфильм «Буба» в России Технологии и медиа, 19:27
Лев ранен в результате атаки дронов на зоопарк в Запорожской области Политика, 19:18
Один человек пострадал при падении легкомоторного самолета в Серпухове Общество, 19:13
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Шесть поездов задержались из-за схода цистерн с мазутом под Пензой Общество, 18:54
Бывший футболист «Краснодара» Маурисио Перейра завершил карьеру Спорт, 18:50
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45