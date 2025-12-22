«Первый канал» объявил наставников нового сезона шоу «Голос»

Анна Дзюба (ANNA ASTI) (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Наставниками в новом сезоне взрослого шоу «Голос», который выйдет в 2026 году, станут певцы Владимир Пресняков, Пелагея Ханова, Ильдар Абдразаков и Анна Дзюба под псевдонимом ANNA ASTI. Об этом РБК сообщила пресс-служба «Первого канала».

В шоу примут участие 108 исполнителей. Пресняков и Пелагея ранее неоднократно становились наставниками во взрослом шоу «Голос» и в «Голос. Дети», Дзюба и Абдразаков же войдут в состав членов жюри впервые.

«Для меня стать наставником шоу «Голос» — это большая честь и невероятный эмоциональный опыт», — сказала Дзюба. Она поделилась, что счастлива получить возможность поддержать молодых артистов и вместе с ними «пережить эту удивительную музыкальную историю».

Абдразаков рассказал, что с нетерпением ждет встречи с участниками конкурса. «Настроен на полную отдачу, серьезную работу и яркую атмосферу», — поделился он.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ «Первого канала» Юрий Аксюта отметил, что новая комбинация является довольно «необычной», и напомнил о достижениях наставников в их собственных музыкальных карьерах.

«Все наставники представляют разные музыкальные направления, при этом каждый умеет в своем жанре все, достиг высокой востребованности и статуса звезды первой величины», — добавил он.

В 2025 году наставниками в «Голосе» стали исполнители Полина Гагарина, Василий Вакуленко под псевдонимом Баста, Антон Беляев и Хибла Герзмава.