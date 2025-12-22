 Перейти к основному контенту
Сысоев запустил проект поддержки бизнеса в Белгороде, Курске и Брянске

Фото: sysoevlive / Telegram
Фото: sysoevlive / Telegram

Российский предприниматель, инвестор и гастроэксперт Александр Сысоев запустил благотворительную акцию «Вместе для трех» для помощи жителям и предпринимателям приграничных городов — Курска, Белгорода и Брянска. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

«Вместе для трех» — мой самый важный проект года. Он поможет компаниям в Курске, Брянске и Белгороде увеличить оборот, а их жителям подарит добрые эмоции <...> Сейчас мы запустили этап сбора анкет», — написал в посте Сысоев.

Проект включает два ключевых направления. Первое работает по принципу «подвешенное угощение»: желающие могут сделать пожертвования через специальный сайт, на эти средства рестораны и кафе Курска, Белгорода и Брянска будут угощать посетителей. «Помощь оказывается напрямую по решению заведения: это могут быть случайные гости, представители профессий (на выбор заведения) или семьи по соседству», — указано на сайте проекта.

Сербия передала на гуманитарную помощь Курской области ₽472 млн
Политика
Фото:Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

Второе направление подразумевает формирование базы поставщиков и производителей для сегмента HoReCa. Будет создан открытый каталог, который объединит фермерские хозяйства, производителей овощей и фруктов, пищевые предприятия, фабрики оборудования, мебели и другие профильные компании из трех городов. По замыслу автора, такая платформа позволит бизнесу напрямую искать поставщиков и размещать заказы, тем самым поддерживая экономику приграничных регионов.

HoReCa (хорека) — это аббревиатура, объединяющая сферы Hotel (гостиницы), Restaurant (рестораны) и Catering (кейтеринг).

