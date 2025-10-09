 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Сербия передала на гуманитарную помощь Курской области ₽472 млн

Сюжет
Военная операция на Украине

Сербия передала в Фонд развития Курской области финансовую гуманитарную помощь в объеме 472 млн руб., сообщает пресс-служба МИД России.

Фонд занимается поддержкой незащищенных слоев населения региона, пострадавшего во время военных действий.

«Российская сторона выражает признательность дружественной Сербии за внимание и отзывчивость, неравнодушие к судьбам российских граждан», — говорится в сообщении.

Губернатор курской области Александр Хинштейн поблагодарил Сербию за помощь, и заявил, что это «значимая поддержка, особенно учитывая ситуацию, в которой сегодня находится Курская область».

Он отметил, что поступившие деньги власти направят на защиту детства и развитие медицины. Например, будет отремонтирован специализированный центр «Аистенок», в котором живут и проходят реабилитацию 90 детей с ОВЗ, планируется капитальный ремонт роддома № 1 на улице Ленина и приобретение машин для курских поликлиник.

В сентябре президент Сербии Александр Вучич заявил, что для Сербии очень важно сотрудничество с Россией.

В феврале 2025 года сербское объединение «Народная дипломатия», Русский Дом в Белграде и Русская Гуманитарная Миссия на благотворительном концерте собрали для жителей Курской области гуманитарный груз, в том числе теплые вещи, весом пять тонн, сообщила тогда пресс-служба Русского дома.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Сербия Курская область гуманитарная помощь
