Путин ввел звание «Заслуженный сотрудник войск Росгвардии»

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Официально опубликован президентский указ об установлении почетного звания «Заслуженный сотрудник войск национальной гвардии Российской Федерации». Документ размещен на портале публикования правовой информации.

В указе говорится, что новое звание вводится для «совершенствования государственной наградной системы» в стране.

Звание будет присваиваться за личные заслуги «высокопрофессиональным военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции», а также гражданским госслужащим и работникам войск национальной гвардии.

«Почетное звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет в календарном исчислении с начала осуществления профессиональной деятельности в войсках национальной гвардии РФ, органах внутренних дел РФ или внутренних войсках министерства внутренних дел РФ и при наличии у представленного к награде лица ведомственных наград (поощрений)», — говорится в указе.

Среди оснований для представления к званию в документе перечислены заслуги в охране общественного порядка, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, при содействии в охране госграницы, в обеспечении безопасности высших должностных лиц, а также при научно-техническом обеспечении деятельности нацгвардии и при подготовке квалифицированных кадров.