Общество⁠,
0

В Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался композитор Сергей Баневич

Сергей Баневич, 1987 год
Сергей Баневич, 1987 год (Фото: Юрий Белинский / ТАСС)

22 декабря стало известно о смерти композитора, классика детской музыкальной сцены Сергея Баневича. Об этом сообщил Союз композиторов Санкт-Петербурга. Заслуженный деятель искусств России скончался 21 декабря на 85-м году жизни.

Сергей Баневич, родившийся 2 декабря 1941 года, был представителем петербургской композиторской школы. Он окончил Ленинградскую консерваторию, где его учителями были ученики Дмитрия Шостаковича — Галина Уствольская и Орест Евлахов.

Имя композитора связано с детским музыкальным театром. Ему принадлежат оперы «История Кая и Герды» по сказке «Снежная королева», «Белеет парус одинокий», «Двенадцать месяцев» и «Сверчок на печи». Его произведения ставились на главных сценах страны — в Мариинском и Большом театрах, а также в театрах Европы: в Австрии, Германии, Польше и Швейцарии.

Параллельно с театром Баневич много работал в кино, написав музыку к таким фильмам, как «Никколо Паганини», «Две женщины» и «Женский роман». Он был инициатором проведения в Петербурге ежегодных международных детских музыкальных фестивалей.

За свой вклад в искусство композитор был удостоен звания заслуженного деятеля искусств, стал лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга и национальной театральной премии «Арлекин», а также был награжден орденом Дружбы.

