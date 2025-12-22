Мишустин объявил о непродлении моратория на штрафы для застройщиков

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Правительство России выполнило поручение президента страны и не стало продлевать мораторий на штрафы для застройщиков, которые не успели сдать жилье в срок, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Стенограмма совещания опубликована на сайте правительства.

«Президент поручил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Такое решение мы уже приняли», — сказал чиновник.

На прямой линии 19 декабря 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что выступает против продления такого моратория.

Он был введен весной 2022 года для поддержки строительной отрасли в условиях санкций, подорожания стройматериалов и проблем с логистикой. В середине 2023 года мораторий временно отменили и вернули в марте 2024 года до конца 2025 года. Все это время покупатели жилья не могли требовать через суд выплаты неустойки за перенос сроков сдачи домов и выдачи ключей.

В ноябре 2025 года в Минстрое не исключили, что в будущем может появиться инструмент, который позволит застройщикам применить рассрочку штрафов и пеней. По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, соответствующие документы подготовлены.

«Главная задача — не обанкротить отрасль, но более важная задача — получение гражданами квартир в срок», — завил журналистам замминистра.