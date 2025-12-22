 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямая линия Путина⁠,
0

Мишустин объявил о непродлении моратория на штрафы для застройщиков

Сюжет
Прямая линия Путина
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Правительство России выполнило поручение президента страны и не стало продлевать мораторий на штрафы для застройщиков, которые не успели сдать жилье в срок, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Стенограмма совещания опубликована на сайте правительства.

«Президент поручил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Такое решение мы уже приняли», — сказал чиновник.

На прямой линии 19 декабря 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что выступает против продления такого моратория.

Он был введен весной 2022 года для поддержки строительной отрасли в условиях санкций, подорожания стройматериалов и проблем с логистикой. В середине 2023 года мораторий временно отменили и вернули в марте 2024 года до конца 2025 года. Все это время покупатели жилья не могли требовать через суд выплаты неустойки за перенос сроков сдачи домов и выдачи ключей.

Прокуратура отменила уголовные дела против застройщика «Самолет»
Общество
Фото:Семен Лиходеев / ТАСС

В ноябре 2025 года в Минстрое не исключили, что в будущем может появиться инструмент, который позволит застройщикам применить рассрочку штрафов и пеней. По словам замглавы ведомства Никиты Стасишина, соответствующие документы подготовлены.

«Главная задача — не обанкротить отрасль, но более важная задача — получение гражданами квартир в срок», — завил журналистам замминистра.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Михаил Мишустин Прямая линия с Владимиром Путиным правительство застройщики Минстрой мораторий штрафы
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
Мишустин предостерег россиян от мошенников в иностранных мессенджерах
Общество
Мишустин дал поручение по облакам для критической инфраструктуры
Политика
Мишустин анонсировал мораторий на привлечение к ответственности по НДС
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Путин пообещал Рахмону наказать виновных в убийстве мальчика Политика, 17:01
Следствие потребовало заочно арестовать Гарри Каспарова Политика, 17:00
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения полетов Общество, 16:58
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 16:57
Объяснена причина двойной разницы роста цен на жилье в Москве и в России Недвижимость, 16:57
Роскомнадзор пригрозил WhatsApp блокировкой Технологии и медиа, 16:49
Мишустин объявил о непродлении моратория на штрафы для застройщиков Экономика, 16:46
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Почему управление доступом становится новым трендом в кибербезопасности Отрасли, 16:45
Пираты взломали библиотеку Spotify и получили доступ к 86 млн аудиофайлов Общество, 16:44
Журналист WP узнал, что Трамп отозвал 48 послов без объяснений Политика, 16:43
Семерым напавшим на чемпиона России по боксу дали тюремные сроки Спорт, 16:35
Время пейджеров прошло: какой ты бизнесмен РБК и WB для бизнеса, 16:30
Совет ЕС продлил санкции против России на полгода Политика, 16:25
Посла США вызовут в МИД Дании из-за назначения спецпосланника Гренландии Политика, 16:23