Умер актер театра и кино Владимир Ермилов

На 67-м году жизни умер актер из фильма «Брат» Владимир Ермилов

Владимир Ермилов в фильме «Брат» (Фото: Кинокомпания СТВ)

21 декабря умер актер театра, кино и телевидения Владимир Ермилов, сыгравший в фильме «Брат». Ему было 66 лет. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

По информации «АиФ», у Ермилова были проблемы с сердцем. 19 декабря он выписался из больницы, а 21 декабря скончался. Об этом изданию сообщили родственники актера.

О смерти Ермилова также сообщил «Пятый канал», не уточнив источник информации.

В пресс-службе театра «Бродячая собачка» РБК заявили, что информацию о смерти актера получили из новостных сообщений. Владимир Ермилов работал в театре с 1998 по 2016 год.

На счету Ермилова 85 работ в 85 проектах. Среди них роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Морские дьяволы — 2», «Ментовские войны», фильмах «Майор Гром: Чумной доктор», «Утомленные солнцем 2: Цитадель». Помимо этого актер озвучил несколько мультфильмов — «Мулан 2» и «Возвращение Джафара».