Умер актер театра и кино Владимир Ермилов
21 декабря умер актер театра, кино и телевидения Владимир Ермилов, сыгравший в фильме «Брат». Ему было 66 лет. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».
По информации «АиФ», у Ермилова были проблемы с сердцем. 19 декабря он выписался из больницы, а 21 декабря скончался. Об этом изданию сообщили родственники актера.
О смерти Ермилова также сообщил «Пятый канал», не уточнив источник информации.
В пресс-службе театра «Бродячая собачка» РБК заявили, что информацию о смерти актера получили из новостных сообщений. Владимир Ермилов работал в театре с 1998 по 2016 год.
На счету Ермилова 85 работ в 85 проектах. Среди них роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Морские дьяволы — 2», «Ментовские войны», фильмах «Майор Гром: Чумной доктор», «Утомленные солнцем 2: Цитадель». Помимо этого актер озвучил несколько мультфильмов — «Мулан 2» и «Возвращение Джафара».
