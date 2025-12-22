Пираты взломали библиотеку Spotify и получили доступ к 86 млн аудиофайлов

Фото: Christoph Hardt / Geisler-Fotopres / Global Look Press

Хакеры взломали фонотеку Spotify, получив доступ к части аудиофайлов. Идет расследование, сообщили в компании, передает Billboard.

«При расследовании несанкционированного доступа было установлено, что третья сторона собрала общедоступные метаданные и использовала незаконные методы обхода DRM для получения доступа к части аудиофайлов платформы», — говорится в сообщении.

Пиратская активистская группа скачала и опубликовала метаданные из Spotify, сообщается в блоге поискового движка с открытым исходным кодом Anna’s Archive, на данные которого ссылается газета. В выгрузку вошли 256 млн строк метаданных треков и 86 млн аудиофайлов, говорится в объявлении. Контент планируют распространить через торрент-раздачи.

«Архив Анны» — это цифровая библиотека, обеспечивающая доступ к академическим материалам и исследованиям через метаданные и ссылки на внешние ресурсы.

По информации, опубликованной на сайте Spotify, сервис содержит более чем 100 млн треков, почти 7 млн подкастов и 350 тыс. аудиокниг. Платформой пользуются более чем 713 млн человек.