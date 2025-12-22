 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

КНР введет антисубсидийные меры против молочных товаров из ЕС

23 декабря КНР введет антисубсидийные меры против молочных товаров из ЕС
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

С 23 декабря 2025 года Китай введет временные компенсационные меры в отношении молочных продуктов из Европейского союза. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР, передает ChinaNews.

Меры предусматривают временные компенсационные пошлинные депозиты для импортных молочных товаров. Продукция будет облагаться дополнительными сборами в размере от 21,9 до 42,7%. Решение принято с учетом результатов предварительного расследования, которое было начато 21 августа 2024 года по запросу Китайской молочной ассоциации и Ассоциации молочной промышленности Китая.

Макрон пригрозил жесткими мерами ЕС в торговом споре с Китаем
Политика
Эмманюэль Макрон

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз может в ближайшее время ввести жесткие торговые меры против Китая, включая пошлины на китайскую продукцию, если Пекин не отреагирует на существующие разногласия.

По словам Макрона, торговый профицит Китая является неустойчивым, поскольку страна, по его мнению, импортирует слишком мало европейских товаров, нанося ущерб промышленному и инновационному рынку ЕС.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Китай КНР ЕС молочные продукты импорт пошлины
