КНР введет антисубсидийные меры против молочных товаров из ЕС
С 23 декабря 2025 года Китай введет временные компенсационные меры в отношении молочных продуктов из Европейского союза. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР, передает ChinaNews.
Меры предусматривают временные компенсационные пошлинные депозиты для импортных молочных товаров. Продукция будет облагаться дополнительными сборами в размере от 21,9 до 42,7%. Решение принято с учетом результатов предварительного расследования, которое было начато 21 августа 2024 года по запросу Китайской молочной ассоциации и Ассоциации молочной промышленности Китая.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Евросоюз может в ближайшее время ввести жесткие торговые меры против Китая, включая пошлины на китайскую продукцию, если Пекин не отреагирует на существующие разногласия.
По словам Макрона, торговый профицит Китая является неустойчивым, поскольку страна, по его мнению, импортирует слишком мало европейских товаров, нанося ущерб промышленному и инновационному рынку ЕС.
