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Военная операция на Украине ,  
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«Ъ» узнал о задержании прокурора из-за побегов из зоны военной операции

«Коммерсантъ»: прокурор за взятки вывозил дезертиров из зоны военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Сотрудник военной прокуратуры за 200 тыс. руб. вывез мужчину из зоны военной операции, после чего дезертира забрали родственники. По данным «Коммерсанта», подобных эпизодов в деле может быть не один десяток
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сотрудника военной прокуратуры задержали по делу о взятке за вывоз дезертира из зоны военной операции на Украине, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет подполковнике юстиции Алексее Ахрамешине. Он был прикомандирован к военной прокуратуре Объединенной группировки войск, которая занимается надзором за правопорядком в зоне военной операции. Военный суд арестовал Ахрамешина на два месяца.

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Фото:John Moore / Getty Images

По версии следствия, которую приводит издание, прокурор получил 200 тыс. руб. и вывез из зоны военной операции уроженца Сочи под предлогом, что тот участвует в одном из процессов в суде. Во время поездки Ахрамешин использовал специальный пароль, чтобы избежать проверки со стороны военных. Таким образом, он доставил мужчину в Ростов-на-Дону, где дезертира забрали родственники, говорится в статье.

«Ъ» со ссылкой на участников расследования пишет, что в деле Ахрамешина может быть не один десяток подобных эпизодов. Соответствующую проверку проводят сотрудники ФСБ и Главного военного следственного управления Следственного комитета. Издание указывает, что сотрудник военной прокуратуры участвовал в различных процессах в гарнизонных судах и имел право на отлучки в зону военной операции.

Отдельно газета указывает, что скандал с арестом сотрудника военной прокуратуры «вызвал большой резонанс в следственных и надзорных органах». Ахрамешин — потомственный сотрудник военной прокуратуры, его отец возглавлял ряд региональных военных прокуратур, в том числе Якутии, выступал обвинителем на процессах, связанных с военными преступлениями в зоне проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Военная прокуратура арест дезертирство
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