«Ъ» узнал о задержании прокурора из-за побегов из зоны военной операции

Сотрудник военной прокуратуры за 200 тыс. руб. вывез мужчину из зоны военной операции, после чего дезертира забрали родственники. По данным «Коммерсанта», подобных эпизодов в деле может быть не один десяток

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Сотрудника военной прокуратуры задержали по делу о взятке за вывоз дезертира из зоны военной операции на Украине, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет подполковнике юстиции Алексее Ахрамешине. Он был прикомандирован к военной прокуратуре Объединенной группировки войск, которая занимается надзором за правопорядком в зоне военной операции. Военный суд арестовал Ахрамешина на два месяца.

По версии следствия, которую приводит издание, прокурор получил 200 тыс. руб. и вывез из зоны военной операции уроженца Сочи под предлогом, что тот участвует в одном из процессов в суде. Во время поездки Ахрамешин использовал специальный пароль, чтобы избежать проверки со стороны военных. Таким образом, он доставил мужчину в Ростов-на-Дону, где дезертира забрали родственники, говорится в статье.

«Ъ» со ссылкой на участников расследования пишет, что в деле Ахрамешина может быть не один десяток подобных эпизодов. Соответствующую проверку проводят сотрудники ФСБ и Главного военного следственного управления Следственного комитета. Издание указывает, что сотрудник военной прокуратуры участвовал в различных процессах в гарнизонных судах и имел право на отлучки в зону военной операции.

Отдельно газета указывает, что скандал с арестом сотрудника военной прокуратуры «вызвал большой резонанс в следственных и надзорных органах». Ахрамешин — потомственный сотрудник военной прокуратуры, его отец возглавлял ряд региональных военных прокуратур, в том числе Якутии, выступал обвинителем на процессах, связанных с военными преступлениями в зоне проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе.