Росстандарт сообщил об отзыве тягачей Dongfeng из-за ремня безопасности

Dongfeng DFH4180(GX) (Фото: Art Konovalov / Shutterstock)

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) согласовало добровольный отзыв более 12 тыс. седельных тягачей китайской марки Dongfeng, проданных в России с начала 2023 года. Как следует из пресс-релиза на сайте ведомства, программу мероприятий подготовил официальный представитель изготовителя Dongfeng — ООО «Дунфэн Мотор Рус».

«Отзыву подлежат 12 435 автомобилей Dongfeng DFH4180 (GX), реализованных в период с 15 января 2023 года по 31 мая 2025 года», — говорится в сообщении. Причина объявленной кампании — в неисправном ремне безопасности.

«Надетый ремень не регулируется автоматически из-за неправильной установки компонента ремня безопасности, мешающего втягиванию, а также втягивающее устройство неэффективно сматывает лямку из-за неправильной установки компонента ремня безопасности, мешающего втягиванию», — пояснили в Росстандарте. Там добавили, что на всех отозванных автомобилях проведут замену ремня безопасности в сборе.

Уполномоченный дилер проинформирует автовладельцев письмом или по телефону о необходимости пригнать машину в ближайший дилерский центр для ремонта.

Седельный тягач Dongfeng DFH 4180 специально адаптирован к российским климатическим и дорожным условиям, отличается улучшенной аэродинамикой и облегченной конструкцией с повышенной прочностью.

Определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно и самостоятельно, не дожидаясь сообщения от дилера. На сайте Росстандарта размещен перечень VIN-кодов, с которым следует свериться. Также можно проверить наличие автомобиля в отзывной программе при помощи сервиса на Auto.ru.

В июле 2025 года Росстандарт сообщил о запрете выпуска на российский авторынок китайских грузовиков Dongfeng, Foton, Faw, Sitrak и их шасси. В ходе контрольных проверок у них были выявлены нарушения, «которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения», объяснили в ведомстве.