Уганда намерена отменить визы для российских туристов

Фото: Liu Chan / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Уганда может отменить визовый режим для российских туристов, сообщил ТАСС глава департамента по вопросам международного права и социальных дел МИДа страны Джон Леонард Мугерва.

«Мы считаем, что в дальнейшем мы найдем способы упростить визовый режим для россиян, приезжающих в Уганду. В настоящее время виза оформляется онлайн и выдается в течение двух дней, но мы будем рассматривать возможность отмены виз для туристов в будущем», — сказал дипломат.

Ранее стало известно о планах Индии ввести безвизовый режим для российских туристических групп на 30 дней. Индийский премьер Нарендра Моди в начале декабря заявил, что соответствующую работу начнут в ближайшее время.

С сентября пробный безвизовый режим для россиян ввел Китай. Посещать КНР без оформления визы можно на срок до 30 дней. Эксперимент продлится до 14 сентября 2026 года. В начале декабря в рамках ответных мер президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан Китая.