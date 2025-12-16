 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Госдуме предложили подтверждать возраст при покупке алкоголя через Max

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Комитет Госдумы по информационной политике поддержал точечные изменения в законодательство, предусматривающие возможность подтверждения возраста через мессенджер Max при покупке товаров с возрастными ограничениями.

Речь идет в том числе об алкоголе, табачной и никотинсодержащей продукции, тонизирующих и энергетических напитках.

Нововведения оформлены в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о внесудебной блокировке сайтов, которые содержат информацию об онлайн-продаже табачной и никотинсодержащей продукции.

Комитет рекомендовал палате парламента принять законопроект и поправки во втором чтении. Документ на рассмотрение Думы внесла группа депутатов фракции «Единая Россия» в 2024 году.

Также предъявить мессенджер вместо паспорта можно будет при покупке опасных газосодержащих товаров бытового назначения, участии в лотереях и при посещении зрелищных мероприятий, рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, передает ТАСС.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Мессенджер Max продажа алкоголя Россия Госдума

