Общество⁠,
0

Топ-менеджера «Кавказ.РФ» обвинили в коррупции при заключении контракта

Топ-менеджера «Кавказ.РФ» обвинили во взяточничестве при заключении контракта
Валерий Желателев
Валерий Желателев (Фото: Сергей Шинов / Росконгресс)

Директору департамента маркетинга АО «Кавказ.РФ» предъявили обвинение в получении взятки в обмен на заключение контракта на проведение мероприятий на курорте в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, сотрудник «Кавказ.РФ» узнал о проведении конкурса на поиск подрядчика для проведения мероприятий в курортном комплексе «Мамисон» в Северной Осетии и «решил незаконно обогатиться на этом».

Он предложил гендиректору одной фирмы помощь для победы в конкурсе и дальнейшего заключения договора и за это попросил 2 млн руб. Подрядчик согласился, «Кавказ.РФ» заключил с фирмой контракт как с единственным поставщиком.

Экс-мэра Ростова-на-Дону заподозрили в получении взятки на 13 млн руб.
Общество
Алексей Логвиненко

В октябре 2025 года руководитель фирмы передал главе департамента маркетинга «Кавказ.РФ» взятку в обговоренном размере в одном из кафе в бизнес-центре «Москва-Сити».

Следственный комитет возбудил дела по статьям о получении и дачи взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса). Фигурантов задержали, им предъявили обвинения и избрали меру пресечения.

Как сообщили «РБК Кавказ» в пресс-службе «Кавказ.РФ», речь идет о руководителе департамента маркетинга Валерии Желателеве и гендиректоре компании «Ю-холдинг». В пресс-службе подчеркнули, что «Кавказ.РФ» оказывает содействие следствию по этому делу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
коррупция взятка госконтракт Северная Осетия Москва
