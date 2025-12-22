 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

В Конгрессе предупредили о риске импичмента Трампу после выборов

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов в 2026 году. Об этом заявил спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, выступая на мероприятии организации Turning Point USA. Видео его выступления размещено на YouTube-канале организации.

«Если мы [Республиканская партия] потеряем большинство в палате представителей, леворадикальные силы, как вы уже слышали, собираются объявить импичмент президенту Трампу. Они собираются создать абсолютный хаос, мы не можем этого допустить», — сказал Джонсон.

Промежуточные выборы в США пройдут в 2026 году. На них американцам предстоит выбрать 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Сейчас большинство мест в палате представителей (220 из 435) и сенате (53 из 100) принадлежат республиканцам.

Спикер палаты призвал сторонников поддерживать курс Трампа в 2026 году, чтобы Республиканская партия смогла сохранить большинство в Конгрессе. По словам Джонсона, Демократическую партию США «захватили марксисты», которые хотят «демонтировать» то, за что выступают республиканцы.

Что такое импичмент: простое объяснение процедуры отстранения от власти
База знаний
Гравюра, изображающая процесс импичмента президента Эндрю Джонсона в сенате, 13 марта 1868 года

Дональду Трампу ранее дважды пытались объявить импичмент. Первый раз это произошло во время его первого срока в 2019 году, тогда Трампа обвинили в злоупотреблении властью и воспрепятствовании работе конгресса. Сенат оправдал его в 2020 году.

Во второй раз импичмент Трампу объявили в 2021-м — за подстрекательство к мятежу после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Трампа снова оправдали, уже после окончания его срока.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Конгресс США США Дональд Трамп импичмент Выборы
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
