В Конгрессе предупредили о риске импичмента Трампу после выборов

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе по итогам промежуточных выборов в 2026 году. Об этом заявил спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, выступая на мероприятии организации Turning Point USA. Видео его выступления размещено на YouTube-канале организации.

«Если мы [Республиканская партия] потеряем большинство в палате представителей, леворадикальные силы, как вы уже слышали, собираются объявить импичмент президенту Трампу. Они собираются создать абсолютный хаос, мы не можем этого допустить», — сказал Джонсон.

Промежуточные выборы в США пройдут в 2026 году. На них американцам предстоит выбрать 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. Сейчас большинство мест в палате представителей (220 из 435) и сенате (53 из 100) принадлежат республиканцам.

Спикер палаты призвал сторонников поддерживать курс Трампа в 2026 году, чтобы Республиканская партия смогла сохранить большинство в Конгрессе. По словам Джонсона, Демократическую партию США «захватили марксисты», которые хотят «демонтировать» то, за что выступают республиканцы.

Дональду Трампу ранее дважды пытались объявить импичмент. Первый раз это произошло во время его первого срока в 2019 году, тогда Трампа обвинили в злоупотреблении властью и воспрепятствовании работе конгресса. Сенат оправдал его в 2020 году.

Во второй раз импичмент Трампу объявили в 2021-м — за подстрекательство к мятежу после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Трампа снова оправдали, уже после окончания его срока.