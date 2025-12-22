МВД предупредило о мошенничестве с «подработкой» на продаже сертификатов

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Мошенники начали использовать схему обмана с «подработкой» на продаже подарочных сертификатов. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Объявления о простой удаленной работе злоумышленники размещают в мессенджерах и тематических группах. После отклика соискателя переводят в отдельную переписку и предлагают выступить посредником при продаже подарочных сертификатов через онлайн-площадки. Исполнителя просят разместить объявление, получить деньги от покупателя, удержать небольшой процент в качестве вознаграждения, а оставшуюся сумму перевести третьему лицу.

Покупателю при этом передают недействительный или неработающий сертификат. После жалобы организаторы схемы обещают компенсировать ущерб, однако затем прекращают общение. В результате ответственность за возврат средств перекладывается на посредника, который рискует понести финансовые потери или стать соучастником преступления.

После обмана мошенники удаляют переписку и меняют оформление каналов и чатов. В МВД отметили, что признаками схемы являются отсутствие официального договора, общение исключительно в мессенджерах, просьбы срочно переводить деньги третьим лицам через СБП и обещание фиксированного процента.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян под видом доставки корпоративных подарков к Новому году.

Злоумышленники рассылают сотрудникам компаний СМС якобы от службы доставки с сообщением, что клиент отправил подарок, но курьер не смог дозвониться. В тексте предлагается связаться напрямую по указанному номеру. После установления контакта преступники могут выманить персональные и конфиденциальные данные, а также убедить жертву оплатить различные сборы или перейти на фишинговый сайт, имитирующий портал службы доставки.