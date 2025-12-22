 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Посол предупредил о поставках Киеву оружия из Швейцарии

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

У Киева появилась возможность получать через третьи страны оружие из Швейцарии благодаря изменениям в швейцарском законе о торговле вооружениями и их реэкспорте, заявил «РИА Новости» посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

4 декабря парламент Швейцарии одобрил поправки, которые позволяют компаниям отправлять военную технику в определенную группу из 25 преимущественно западных стран, даже если они участвуют в продолжающемся конфликте. Кроме того, государства из этого списка получили возможность передавать полученную военную технику третьей стране без согласия Швейцарии, пишет Bloomberg. Прежде в Швейцарии было запрещено продавать оружие воюющим странам. Кроме того, посредники, купившие швейцарское вооружение, должны были спрашивать у Берна разрешение на перепродажу в другие государства.

Хотя поправки не предполагают прямой реэкспорт на Украину, однако теперь он станет возможен через создание «удлиненной цепочке» из стран-посредников, уточнил Гармонин.

В Румынии в 2026 году откроется центр НАТО для транзита оружия на Украину
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

«Декларируется, что киевский режим, как и прежде, останется без поставок швейцарских вооружений. Другой вопрос, насколько действенной окажется эта оговорка в условиях вполне возможной передачи швейцарского оружия по искусственно «удлиненной цепочке» через ряд третьих стран», — сказал дипломат. Он добавил, что Москва будет судить о последствиях смягчения швейцарского закона «по фактам обнаружения вооружений и военной техники швейцарского происхождения на поле боя».

Швейцария не является членом ЕС и НАТО, но после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года присоединилась ко всем европейским санкциям против России.

Россия осуждает военную помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.

Авторы
Теги
Денис Малышев
Швейария оружие Украина Россия МИД
