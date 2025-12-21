Аэропорт Геленджика приостановил полеты

Фото: Михаил Шульпин / Shutterstock

Аэропорт Геленджика ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в канале в Max.

Об ограничениях он написал в 21:26 мск. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

Представитель Росавиации напомнил, что, согласно действующему NOTAM (от англ. Notice To Air Missions — «извещение летному составу»), аэропорт Геленджика принимает рейсы с 8:30 до 20:00 мск.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. В предыдущий раз аэропорт Геленджика вводил аналогичные меры утром 19 декабря.