Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Геленджика приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Михаил Шульпин / Shutterstock
Фото: Михаил Шульпин / Shutterstock

Аэропорт Геленджика ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в канале в Max.

Об ограничениях он написал в 21:26 мск. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко.

Аэропорт Геленджика приостановил работу
Политика
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Представитель Росавиации напомнил, что, согласно действующему NOTAM (от англ. Notice To Air Missions — «извещение летному составу»), аэропорт Геленджика принимает рейсы с 8:30 до 20:00 мск.

Ограничения в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атаки беспилотников. В предыдущий раз аэропорт Геленджика вводил аналогичные меры утром 19 декабря.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Егор Алимов
Геленджик аэропорты Росавиация

