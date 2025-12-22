 Перейти к основному контенту
Пенсии в 2026 году⁠,
0

Аналитик назвала размер пособий после индексации в 2026 году

Сюжет
Пенсии в 2026 году

С 1 января 2026 года в России будут проиндексированы страховые пенсии по старости, а также по инвалидности и потере кормильца. Повышение составит 7,6% при ожидаемой инфляции около 6%, сообщила агентству «Прайм» аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.

Средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров увеличится примерно на 2 тыс. руб. и достигнет 27,7 тыс. руб. У работающих пенсионеров прибавка составит около 1,6 тыс. руб., в результате чего средняя пенсия вырастет до 23,8 тыс. рублей.

Социальные пенсии для граждан, не имеющих достаточного стажа или пенсионных баллов, будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года на 6,8% — в соответствии с ростом прожиточного минимума. В среднем их размер составит 16,6 тыс. руб. Как отметила Киселева, все указанные повышения закреплены законодательно.

Также с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда увеличится до 27 тыс. руб. в месяц, что на 20,7% выше текущего уровня. Повышение МРОТ затронет 4,6 млн работников и будет учитываться при расчете минимальных пособий по беременности и родам, больничных, алиментов, а также при определении нуждаемости для назначения единого пособия.

В Соцфонде рассказали, как получить электронное пенсионное удостоверение
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее россиянам напомнили о возможности в 2026 году единовременно получить пенсионные накопления, если размер расчетной ежемесячной выплаты окажется ниже установленного порога. Максимальная сумма такой разовой выплаты составит 439 776 руб.

Право на единовременное получение возникает, если накопительная пенсия в месяц не превышает 10% прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году этот минимум установлен на уровне 16 288 рублей, соответственно порог составляет 1 628,8 рубля.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
пенсии социальные выплаты Россия пособия индексация
