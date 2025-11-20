 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад»

Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» и провел совещание с начальником Генштаба и командующими. Все задачи, поставленные на предыдущем совещании, были выполнены, отметил он
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Глава государства провел совещание с начальниками Генштаба, Главного оперативного управления, командующими группировок «Запад» и «Юг» и выслушал доклады о ситуации на разных направлениях, в том числе вокруг Купянска, в Константиновке и на Краматорском направлении.

Так, бои идут уже внутри Константиновки, а вокруг Купянска-Узлового удалось заблокировать около 15 батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Путина, все задачи, поставленные на предыдущем совещании с военнослужащими, были выполнены.

Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск
Политика

В прошлый раз Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с участием начальника Генштаба Валерием Герасимовым в конце октября.

Тогда главе государства также доложили о ситуации на купянском направлении, на направлении действия группировки войск «Запад» окружен Купянск, рассказал Герасимов.

В ходе сегодняшнего совещания с Путиным Герасимов заявил, что российские войска взяли Купянск под контроль. «Соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол», — доложил он.

Купянск — город в Харьковской области Украины. Расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от границы с Россией. Центр одноименного района, который граничит со Сватовским районом ЛНР. К югу от Купянска, ниже по течению реки Оскол, находится крупное русловое водохранилище.

Населенный пункт играет ключевую роль как транспортный узел: здесь пересекаются несколько важных железнодорожных линий (станции Купянск-Узловая и Купянск-Сортировочный) и автотрассы Т-2109 и Р-07.

Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Путин ВСУ российские военные
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
