В парламенте Армении произошла драка. Видео

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В Армении на члена оппозиционной фракции «Армения» Артура Саркисяна напали другие депутаты во время заседания в парламенте, на котором обсуждалось ходатайство о даче согласия на возбуждение против него уголовного дела. Об этом сообщает News.am.

Саркисян выступил с заключительным словом и отметил, что решение по его делу, по сути, уже принято. После чего назвал свое присутствие бессмысленным и пошел к выходу из зала.

Депутаты от фракции правящего большинства «Гражданский договор» начали кричать со своих мест, после чего встали и накинулись на Саркисяна с кулаками.

Артура Саркисяна обвиняют в участии в группе лиц по подготовке террористических актов и захвата власти по ч. 1 ст. 43-308 и ч. 1 ст. 43-419 Уголовного кодекса Армении.