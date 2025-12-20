В центре Киева запустили дрон с российским флагом
В центре Киева неизвестные запустили беспилотник с российским флагом, аппарат поднялся в небо и упал, сообщает «Новини.LIVE».
Впоследствии пресс-секретарь Национальной полиции Юлия Гирдивилис заявила, что видео с летающим дроном с российским флагом — фейк.
По ее словам, полиция Киева проверила информацию, которая сегодня распространилась в социальных сетях: она не нашла ее подтверждения.
