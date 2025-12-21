Власти Туниса разрешили российскому экипажу Ми-26 покинуть страну

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Посольство России в Тунисе направило МИД Туниса дипломатическую ноту «для прояснения и урегулирования правового положения членов экипажа» вертолета Ми-26, которых трое суток не выпускали из аэропорта страны. В результате власти Туниса разрешили воздушному судну покинуть страну в ближайшее время. Свой комментарий посольство направило РБК.

Официальное письмо в российское посольство от киргизской компании-собственника вертолета поступило 20 декабря. В нем компания попросила оказать содействие в урегулировании ситуации с экипажем Ми-26, состоящим из семи россиян и двух белорусов. Согласно документу, с 19 декабря они находятся в транзитной зоне аэропорта на тунисском острове Джерба, куда вертолет совершил плановую техническую посадку.

«Сотрудники консульского отдела Посольства России находятся на постоянной связи с командиром воздушного судна для оперативного реагирования на все изменения. Как пояснили в местном внешнеполитическом ведомстве, власти Туниса не препятствовали дальнейшему полету вертолета», — говорится в сообщении диппредставительства.

Проблема, по данным посольства, была вызвана отсутствием у воздушного судна разрешения на перелет в следующий пункт маршрута, которое до сих пор не получено. В результате переговоров с властями Туниса достигнута договоренность, что экипаж покинет страну в ближайшее время.

Вертолет Ми-26, выполняющего гуманитарные рейсы по контракту с ООН, следовал из Ливии в Алжир и совершил посадку в Тунисе для плановой технической дозаправки.

Один из пилотов Ми-26 пояснил, что после всех формальностей власти Туниса не разрешили экипажу покинуть аэропорт. В таких перелетах требуется согласование с несколькими странами, и разрешения часто задерживаются. Поэтому экипаж вынужден оставаться в транзитной зоне без права выезда в город или размещения в гостинице, причины таких ограничений официально не разъясняются.

Он также уточнил, что вертолет принадлежит киргизской авиакомпании KAP KG и используется для грузовых перевозок в рамках гуманитарной миссии World Food Programme.