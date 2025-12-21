 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Российских пилотов Ми-26 задержали в аэропорту Туниса

Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Пилотов вертолета, выполняющего гуманитарные рейсы по контракту с ООН, трое суток не выпускают из аэропорта Туниса. Об этом сообщил один из пилотов, передает РЕН ТВ.

Вертолет Ми-26 следовал из Ливии в Алжир и совершил посадку в Тунисе для плановой технической дозаправки. В составе экипажа девять человек — семеро граждан России и два гражданина Белоруссии.

По словам пилота, после прохождения всех формальных процедур власти Туниса не разрешили членам экипажа покинуть территорию аэропорта. При подобных перелетах требуется согласование с несколькими странами, и такие разрешения иногда задерживаются на несколько дней. Экипаж вынужден ночевать в зоне прилета, ему не позволяют выехать в город или разместиться в гостинице. Официальные причины ограничений не разъясняют.

Пилот также уточнил, что вертолет принадлежит киргизской авиакомпании KAP KG и используется для грузовых перевозок по контракту с ООН в рамках гуманитарной миссии World Food Programme.

Также о ситуации сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, при посадке в Тунисе экипаж планировал переночевать в гостинице, однако пилотов задержали, изъяли у них паспорта и оставили в зоне прилета. Первые сутки члены экипажа провели на металлических лавках и были вынуждены спать сидя. После появления информации в СМИ им предоставили небольшое помещение с диванами и санузлом. К делу подключилось российское консульство.

РБК направил запрос в посольство России в Тунисе.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Вертолет Ми-26 Тунис экипаж задержание

