Российских пилотов Ми-26 задержали в аэропорту Туниса
Пилотов вертолета, выполняющего гуманитарные рейсы по контракту с ООН, трое суток не выпускают из аэропорта Туниса. Об этом сообщил один из пилотов, передает РЕН ТВ.
Вертолет Ми-26 следовал из Ливии в Алжир и совершил посадку в Тунисе для плановой технической дозаправки. В составе экипажа девять человек — семеро граждан России и два гражданина Белоруссии.
По словам пилота, после прохождения всех формальных процедур власти Туниса не разрешили членам экипажа покинуть территорию аэропорта. При подобных перелетах требуется согласование с несколькими странами, и такие разрешения иногда задерживаются на несколько дней. Экипаж вынужден ночевать в зоне прилета, ему не позволяют выехать в город или разместиться в гостинице. Официальные причины ограничений не разъясняют.
Пилот также уточнил, что вертолет принадлежит киргизской авиакомпании KAP KG и используется для грузовых перевозок по контракту с ООН в рамках гуманитарной миссии World Food Programme.
Также о ситуации сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, при посадке в Тунисе экипаж планировал переночевать в гостинице, однако пилотов задержали, изъяли у них паспорта и оставили в зоне прилета. Первые сутки члены экипажа провели на металлических лавках и были вынуждены спать сидя. После появления информации в СМИ им предоставили небольшое помещение с диванами и санузлом. К делу подключилось российское консульство.
РБК направил запрос в посольство России в Тунисе.
