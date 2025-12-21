В Саудовской Аравии выпал снег. Видео
В нескольких регионах Саудовской Аравии, в том числе столице страны Эр-Рияде, выпал снег. Подобное явление не наблюдалось в королевстве в течение нескольких десятилетий, передает агентство Anadolu.
Снегопад в Саудовской Аравии прошел в четверг, 18 декабря. Как сообщает Саудовское агентство печати, снег выпал в городах Аль-Маджмаа и Аль-Гат. Всего явление заметили в нескольких районах на севере страны.
В Национальном центре метеорологии Саудовской Аравии пояснили, что снег выпал в результате продвижения холодных воздушных масс и грозовых облаков. Из-за этого в некоторых местах температура упала ниже нуля градусов.
Метеорологи призвали жителей страны проявлять осторожность, особенно при движении по дорогам из-за возможного гололеда.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear