В Саудовской Аравии выпал снег. Видео

В нескольких регионах Саудовской Аравии, в том числе столице страны Эр-Рияде, выпал снег. Подобное явление не наблюдалось в королевстве в течение нескольких десятилетий, передает агентство Anadolu.

Снегопад в Саудовской Аравии прошел в четверг, 18 декабря. Как сообщает Саудовское агентство печати, снег выпал в городах Аль-Маджмаа и Аль-Гат. Всего явление заметили в нескольких районах на севере страны.

В Национальном центре метеорологии Саудовской Аравии пояснили, что снег выпал в результате продвижения холодных воздушных масс и грозовых облаков. Из-за этого в некоторых местах температура упала ниже нуля градусов.

Метеорологи призвали жителей страны проявлять осторожность, особенно при движении по дорогам из-за возможного гололеда.