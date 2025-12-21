Скончался инвестиционный банкир и арт-дилер Роберт Мнучин

Инвестиционный банкир и арт-дилер Роберт Мнучин скончался в возрасте 92 лет

Роберт Мнучин (Фото: mnuchingallery.com)

Американский инвестиционный банкир, арт-дилер и отец бывшего министра финансов США Роберт Мнучин скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на его падчерицу Лизу Хедли Уик.

Мнучин умер в пятницу, 19 декабря, в собственном доме в городе Бриджуотер, штат Коннектикут.

Помимо падчерицы, у него остались трое детей, среди которых Стивен Мнучин, занимавший должность министра финансов во время первого срока президента США Дональда Трампа (2017–2021). В отличие от своего сына, Роберт Мнучин в течение жизни оказывал поддержку преимущественно демократическим кандидатам.

Роберт Мнучин родился в 1933 году в Нью-Йорке. Окончил Йельский университет в 1955 году. В 1957-м устроился в банк Goldman Sachs, где проработал 33 года. Вместе со своим партнером Гасом Леви Мнучин превратил Goldman Sachs в лидера блочной торговли.

Блочная торговля — заключение сделок с большим количеством ценных бумаг в рамках одной транзакции. Такие сделки обычно проходят вне открытого рынка, покупатель и продавец ведут прямые переговоры. На американском фондовом рынке блочными считаются сделки с объемами от 10 тыс. акций или на сумму более $200 тыс. по облигациям.

В 1990 году Мнучин ушел из Goldman Sachs и сосредоточился на искусстве. В 1992-м он открыл собственную галерею. Наибольшую известность в этой сфере он получил благодаря своим выставкам работ голландско-американского художника Виллема де Кунинга.